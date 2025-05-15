Spor

Trabzonspor, Galatasaray’ı 3-0 yendi

trabzonspor-galatasaray-i-3-0-yendi

GALATASARAY’IN TRABZONSPOR’U YENİŞİ

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te gerçekleştirilen karşılaşmada Galatasaray, 3-0’lık bir skor ile galip geldi. Galatasaray’a bu zaferi getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’in ayaklarından geldi.

OSIMHEN’DEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın önemli yıldızı Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından bazı açıklamalarda bulundu. “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

GOL REKORU HAKKINDA

Osimhen, Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine ise, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

TRANSFER KARARI

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili düşüncelerini açıkladığında Osimhen, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım” ifadelerini kullandı.

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