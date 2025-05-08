Trabzonspor-Galatasaray Maçını Atilla Yönetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

MAÇLARIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ

Diğer maçlarda görev alacak hakemler de şöyle belirlendi: Başakşehir-Fenerbahçe maçında Burak Pakkan, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçında Kadir Sağlam, Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında Ozan Ergün, Eyüpspor-Kasımpaşa mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçında Ümit Öztürk, Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasında Çağdaş Altay ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasında ise Arda Kardeşler hakemlik yapacak.