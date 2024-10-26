Trabzonspor Göztepe’yi Yenerek İlk Galibiyet İstiyor

TRABZONSPOR’UN HEDEFİ GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’de bu sezon oynadığı 4 deplasman maçında da beraberliklerle yetinen Trabzonspor, bugün Göztepe’yi yenerek kötü serisini sonlandırmayı ve kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Süper Lig’de sezon başlangıcı iyi geçmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Başakşehir’i yenerek moral bulmuştu. Bordo-mavililer, Göztepe karşısında galip gelerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini elde etmek istiyor.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ’LE İLK ZAFER ARAYIŞI

Dış sahada oynadığı 4 maçtan beraberlikle dönen bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk deplasman zaferini kazanmak için mücadele edecek. Trabzonspor, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ile, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında olan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor ile golsüz berabere kalmıştı. Güneş’in 5. kez takımın başına gelmesinin ardından, Trabzonspor onun yönetiminde 2 deplasman maçı oynadı ancak bu maçlardan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, önce Gaziantep FK ile 0-0, ardından da Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyetten uzak kaldı.