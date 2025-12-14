Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

trabzonspor-ic-sahada-217-gun-maglup-olmadi

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak. İç sahada 217 gündür yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi, Akyazı Stadı’nda son mağlubiyetini geçen sezon 35. haftada ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray’a karşı 2-0’lık skorla aldı. Bu tarihten sonra Trabzonspor, rakiplerine karşı üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

RESMİ MAÇLARDA BAŞARI ORANI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 16 resmi iç saha mücadelesine çıktı. Bu maçlardan 10 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet ile ayrılan Karadeniz ekibi, güçlü bir performans sergiliyor.

TEKKE İLE İÇ SAHA PERFORMANSI

Fatih Tekke önderliğindeki Trabzonspor, Akyazı Stadı’nda hem geçen hem de bu sezon toplamda 13 lig maçı oynadı. Bu müsabakaların 7’sini kazanırken, 5’inde berabere kaldı ve sadece bir kez rakiplerine 3 puan verdi. Geçen sezon ve bu sezon oynanan karşılaşmaların ardından Trabzonspor, bu sezon sahasında hiç yenilmeden 5 galibiyet, 3 beraberlik ile toplamda 18 puan topladı.

KUPA PERFORMANSI DA PARLAK

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası’nda da başarı elde etti. Çeyrek finalde Bodrum FK ile gerçekleştirdikleri karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe’yi 2-0’lık skorla yenerek finale ulaştı. Bu sezon ise Vanspor’u 2-0 yenip grup aşamasına kalma hakkı elde eden Trabzonspor, kupada oynadığı 3 iç saha mücadelesini de kazanmayı başardı.

