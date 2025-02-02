Trabzonspor ile Kayserispor Beraberliği paylaştı

SÜPER LİG HEYECANI DEVAM EdİYOR

2024-2025 sezonunda Süper Lig’deki heyecan tüm hızıyla sürüyor. 22. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Trabzonspor, antrenörler Sergej Jakirovic ve Şenol Güneş önderliğinde Kayseri Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Ali Şansalan’ın yönettiği bu maçta, her iki takım da çeşitli pozisyonlar bulmasına rağmen birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve mücadele golsüz berabere sona erdi.

KIRMIZI KART SÜRPRİZİ

Trabzonspor’da Batista Mendy, 82. ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum, Bordo-Mavililerin mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına yol açtı.

DEPLASMANDA GALİBİYET HASRETİ

Bu sonuçla Kayserispor’un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, 17 puanla 16. sırada yer aldı. Diğer yandan Trabzonspor, deplasmanda uzun süredir galip gelemiyor. Dış sahada 10 maçtır kazanamayan Trabzonspor, 26 puanla 9. sırada yer alıyor.