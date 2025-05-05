Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere

MAÇIN HEYECANI VE SKORU

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 34. hafta karşılaşmasında Burak Yılmaz’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Kasımpaşa ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in düdüğüyle Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu maçta Trabzonspor, rakibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalıyor.

KASIMPAŞA FARKI AÇTI

18. dakikada Aytaç Kara’nın şutunda savunmada Batagov’a çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında öne geçiyor. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

ETKİLEYİCİ İSTATİSTİKLER

Öte yandan, Opta verilerine göre, bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olarak Trabzonspor öne çıkıyor. Aynı zamanda, Süper Lig’de 2014-15 sezonundan bu yana ilk defa bir devreyi bu şekilde tamamlayan ekip oldu.

TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

47. dakikada Danylo Sikan’ın kaydettiği gol, Trabzonspor’un beraberliğini sağlıyor. Bordo-mavili ekip, duraklama dakikalarına kadar bulduğu ilk isabetli şutu golle sonuçlandırıyor.

Maçın son bölümleri oldukça heyecanlı geçti. 90. dakikada Trabzonspor’un Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Duraklama anlarında ise Kasımpaşa’da Aytaç Kara’nın attığı gol de ofsayt bayrağı ile geçersiz sayılıyor. Maç 1-1 eşitlikle sona eriyor.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Trabzonspor 46 puana yükseliyor. Kasımpaşa ise puanını 43’e çıkarıyor. Bordo-mavili ekip, üç maçlık galibiyet serisini böylece sona erdiriyor. Trabzonspor’un sıradaki maçında Galatasaray’ı konuk etmesi bekleniyor. Kasımpaşa ise bir sonraki mücadelede Eyüpspor’u ağırlayacak.