Trabzonspor, Kasımpaşa’yla 1-1 berabere

KASIMPAŞA, İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 34. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz’ın teknik direktörlüğündeki Kasımpaşa, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler’in düdüğüyle başlayan maçta, Trabzonspor, konuk olarak gittiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa, 18. dakikada Aytaç Kara’nın şutunun savunmada Batagov’a çarpıp yön değiştirmesiyle öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

TRABZONSPOR’DAN ÇARPICI İSTATİSTİKLER

Opta verilerine göre, Trabzonspor bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım oldu. Süper Lig’de 2014-15 sezonundan bu yana, bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip olma unvanını kazandı.

TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmanın 47. dakikasında Danylo Sikan, Trabzonspor’u beraberliğe taşıyan golü kaydetti. Bordo-mavili ekip, bu golle bir maçta elde ettikleri ilk isabetli şutu gole çevirmiş oldu.

Maçın son bölümleri oldukça heyecan doluydu. Trabzonspor’un 90. dakikada Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca duraklama dakikalarında Kasımpaşa’da Aytaç Kara’nın gerçekleştirdiği gol girişiminde, ofsayt bayrağı kalktı. Sonuç olarak karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

TRABZONSPOR’UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu skorla Trabzonspor puanını 46’ya yükseltti, Kasımpaşa ise 43 puana ulaştı. Bordo-mavili ekibin üç maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor’un gelecek maçında Galatasaray’ı konuk etmesi bekleniyor. Kasımpaşa ise Eyüpspor ile karşılaşacak.