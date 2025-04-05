Trabzonspor, Muhammed Cham’ın Sakatlığını Açıkladı

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK SÜRPRİZ

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maç öncesinde bordo-mavili ekip önemli bir oyuncusunu kaybetti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Trabzonspor, Muhammed Cham’dan yoksun kalacak.

MUHAMMED CHAM’IN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Sipay Bodrum FK maçı sonrasında ağrı şikayeti bulunan oyuncu Muhammed Cham’ın sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Avusturyalı futbolcunun sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildi. Beşir, “Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR’UN GOL VE ASİST LİDERİ SAHALARDAN UZAK KALACAK

24 yaşındaki hücum oyuncusu Muhammed Cham, bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıktı. Bordo-mavili takımın en etkili isimlerinden biri olan Cham, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe maçında takımına katkı veremeyecek olan oyuncunun yokluğu, Trabzonspor’un hücum hattında önemli bir eksik yaratacak.