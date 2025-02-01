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Spor

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov’u Trabzon’a Getirdi

trabzonspor-oleksandr-zubkov-u-trabzon-a-getirdi

ZYBOKOV TRANSFERİ İÇİN TRABZON’DA

Trabzonspor, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından yaptığı Danylo Sikan transferinin ardından, aynı takımdan 28 yaşındaki Oleksandr Zubkov’un transferini tamamlamak için oyuncuyu Trabzon’a getirdi. Kulüp yetkilileri, Zubkov’u saat 21.45 civarında karşıladı.

SAĞLIK KONTROLLERİ BEKLENİYOR

Dış hatlardan gelmesi beklenen Zubkov, iç hatlardan çıkış yaptı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından bordo-mavili kulübün, Zubkov’un transferini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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