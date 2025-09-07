Trabzonspor Onana İle Anlaştı

TRABZONSPOR’DA HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puanla girdi. Bu sonuçların ardından, bordo-mavililerde gelişmeler hız kazandı. Galatasaray, UEFA’ya kadro bildirimi için son güne yaklaşırken, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

ANDRE ONANA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının ardından Trabzonspor, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Manchester United’dan Andre Onana’nın gündeme geldiği açıklandı. “1 yıllığına kiralanacak” ifadesiyle birlikte, bordo-mavililerin İngiliz ekibine herhangi bir ödeme yapmayacağı ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRME HEDEFİ

Trabzonspor’un, Onana’yı 14 Eylül’de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği ifade ediliyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, son dakika haberiyle Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini duyurdu. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı bildirildi.