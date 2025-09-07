Trabzonspor, Onana ile anlaştı

HAREKETLİ GÜNLER YAŞANMAKTA

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak milli araya 10 puanla giren Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Galatasaray, UEFA’ya kadro bildiriminin bitmesine 1 gün kala bordo-mavililerden Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

ONANA İLE YENİ BİR DÖNEM

33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında sarı-kırmızılılara giden Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak isteyen Trabzonspor’un gündemine Manchester United’dan Andre Onana geldi. “1 yıllığına kiralanacak” ifadesiyle duyurulan habere göre, bordo-mavililer 1 yıllık kiralama için İngiliz ekibine herhangi bir bedel ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da olmayacak.

MAÇ İÇİN ACELE

Haberde Trabzonspor’un Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül’de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği belirtildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini duyurdu. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçip, resmi imzayı atacağı öğrenildi.