Trabzonspor, Onana ile anlaştı

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puanla girdi. Bu süreçte Galatasaray, bordo-mavili kulüpten Uğurcan Çakır’ı rekor bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

ANDRE ONANA’NIN GÜNDEME GELİŞİ

Uğurcan Çakır’ın 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro’ya kadar bonus karşılığında transfer edilmesi sonrasında Trabzonspor, kalecilik pozisyonu için Manchester United’dan Andre Onana’yı gündemine aldı.

KİRALAMA ANLAŞMASI

The Athletic’in dağıttığı bilgilere göre, Trabzonspor, Onana’yı 1 yıllığına kiralamak istiyor. Bu transferde İngiliz ekibine herhangi bir bedel ödenmeyecek ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmeyecek.

FENERBAHÇE MAÇI HEDEFİ

Haberin detaylarında, Trabzonspor’un Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül’deki Fenerbahçe maçına yetiştirmek için çalıştığı vurgulandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, son dakika haberi ile Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini belirtti. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.