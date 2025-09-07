Spor

Trabzonspor, Onana ile anlaştı!

trabzonspor-onana-ile-anlasti

HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puanla giriyor. Bu süreçte, Galatasaray bordo-mavililerden Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Uğurcan Çakır, 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu. Bu durumdan sonra Trabzonspor, kaleci arayışlarına hız verdi.

ANDRE ONANA TRANSFERİ

Trabzonspor’un, Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak amacıyla Manchester United oyuncusu Andre Onana’yı gündemine aldığı bildiriliyor. The Athletic’in haberine göre, Trabzonspor, Onana’yı 1 yıllığına kiralamak istiyor ve bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir ücret ödeyecekleri bilgisi bulunmuyor. Ayrıca, sözleşmede satın alma opsiyonu da yer almayacak.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN HAZIRLIK

Bildirilen detaylara göre, Trabzonspor, Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül’de yapılacak Fenerbahçe maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Son dakika haberi olarak ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini duyurdu. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelmesi, sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yürütülen bir soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.
Manşet

Fenerbahçe Başkanı A. K. Tarih Verdi

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörün duyurusunun önümüzdeki 1-2 gün içinde yapılacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.