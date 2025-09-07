Trabzonspor, Onana ile anlaştı

TRENDYOL SÜPER LİG’DE HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor’u konuk eden Trabzonspor, bu maçı 1-1 berabere tamamladı ve milli araya 10 puan toplayarak girdi. Bordo-mavililerde, Galatasaray’ın UEFA’ya kadro bildiriminin sona ermesine 1 gün kala gerçekleştirdiği transferler dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır için rekor bir bonservis bedeli ödeyerek bu oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

ONANA TRANSFERİ GÜNDEMDE

Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak isteyen Trabzonspor, Manchester United’dan Andre Onana’yı transfer etmek için harekete geçti. “1 yıllığına kiralanacak” denilen transferde bordo-mavililerin, İngiliz kulübüne herhangi bir bedel ödemeyeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacağı bilgisi mevcut.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, Onana’nın 14 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe maçına yetişmesini istiyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği son dakikada ise, Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiği bilgisi paylaşıldı. Deneyimli kalecinin bu hafta içerisinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.