Trabzonspor Onana İle Anlaştı!

TRABZONSPOR’DA HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puan toplayarak girmeyi başardı. Bu süreçte Galatasaray, UEFA’ya kadro bildiriminin son günü öncesinde bordo-mavililerden Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

ANDRE ONANA TRANSFERİ

33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray’a giden Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak isteyen Trabzonspor, Manchester United’dan Andre Onana’yı gündemine aldı. The Athletic’in verdiği bilgiye göre, bordo-mavililer, 1 yıllığına kiralık olacak bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir bedel ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIK

Haberde, Trabzonspor’un Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül’de karşılaşacakları Fenerbahçe maçına yetiştirme hedefinde olduğu belirtildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini duyurarak, deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacağını ifade etti.