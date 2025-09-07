Trabzonspor, Onana ile Anlaştı!

TRABZONSPOR’DA HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puan toplayarak girdi. Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray bordo-mavililerden Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katma yoluna gitti.

ONANA TRANSFERİ GÜNDEME GELDİ

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın ardından kaleci arayışlarını hızlandırdı. Manchester United’dan Andre Onana’nın, bordo-mavililerin hedefi haline geldiği belirtildi. Uğurcan Çakır’ın 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında transfer olduğu kaydedildi.

KİRALAMA TEKLİFİ

The Athletic’in haberine göre, Trabzonspor, Andre Onana’yı 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile anlaşmaya vardı. Bu transferde İngiliz ekibine herhangi bir ödeme yapılmadan, satın alma opsiyonu olmaksızın gerçekleşeceği aktarıldı.

Trabzonspor’un, Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül’de oynayacağı Fenerbahçe maçına kadar kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

ANLAŞMA ONAYLANDI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, son dakika gelişmesi olarak Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini yazdı. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı söyleniyor.