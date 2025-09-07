Trabzonspor Onana’yı Kiralıyacak

SON DAKİKA GELİŞMELER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puanla girdi. Bu süreçte hareketli günler geçiren bordo-mavililer, Galatasaray’ın Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservisle kadrosuna katmasının ardından kaleci arayışlarına hız verdi.

ANDRE ONANA İLE GÖRÜŞMELER

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından, Trabzonspor’un Manchester United’dan Andre Onana’yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı bildirildi. The Athletic’in haberine göre, bordo-mavililer, 1 yıllığına kiralık olarak gerçekleştirilecek bu transfer için İngiliz ekibine herhangi bir ödeme yapmayacak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmeyecek.

BÜYÜK MAÇ HAZIRLIĞI

Haberde, Trabzonspor’un Onana’nın transferini 14 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe mücadelesine yetiştirmeyi hedeflediği vurgulandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun son dakika açıklamasına göre ise, deneyimli kaleci Onana Trabzonspor’un teklifini kabul etti ve bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.