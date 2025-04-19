Trabzonspor, Paul Onuachu’yu Transfer Edecek

TRABZONSPOR’UN PAUL ONUACHU İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Trabzonspor, 2023-24 sezonunda kiralık olarak mücadele eden ve taraftarların sevgisini kazanan Paul Onuachu’yu kalıcı bir şekilde kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Africafoot’un 19 Nisan 2025 tarihli verilerine göre, bordo-mavililer, Southampton ile transfer müzakerelerine girişti. Onuachu’nun menajerlik şirketi CMG Sports’tan gelen açıklama, bu transferin ciddiyetini ortaya koyuyor: “Trabzonspor, sezonu bitirmeden anlaşmayı netleştirmekte kararlı!” Onuachu için 10 milyon euro’luk bonservis bedeli ve Trabzonspor’un hedeflediği 3 yıllık sözleşme planı Türkiye’de büyük bir yankı uyandırdı. İşte transfer sürecinin detayları.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARI

Trabzonspor, geçtiğimiz yaz Southampton’a 7 milyon euro’luk bir teklif sunmuş, İngiliz kulübü ise 10 milyon euro talep ederek teklifi geri çevirmişti. Africafoot’tan edinilen bilgilere göre, Southampton, sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek Onuachu için yine 10 milyon euro’luk bir fiyat belirlemiş durumunda. Bordo-mavililerin, bu kez daha kararlı bir tutumla masaya oturduğu ve 3 yıllık sözleşme önerdiği kaydediliyor. CMG Sports’tan bir yetkili, Africafoot’a şu açıklamayı yaptı: “Trabzonspor’un yaz dönemindeki önceliği Onuachu’ydu ve hem oyuncuyla hem de Southampton’la görüşmeler devam etmekteydi. Geçtiğimiz yaz kesinlikle istiyorlardı fakat 7 milyon euro, istenen 10 milyon euro’ya yetmemişti. Artık sezon bitmeden anlaşmayı netleştirmekte kararlılar.”

ONUACHU’NUN PERFORMANSI VE TRENDİ

30 yaşındaki Nijeryalı santrafor, 2023-24 sezonunda Trabzonspor’da kiralık olarak 25 maçta 17 gol ve 4 asist gibi etkileyici bir performans sergiledi ve taraftarların gönlünde taht kurdu. Fakat, Southampton’ın 15 milyon euro’ya kadar çıkan bonservis talepleri nedeniyle transfer kalıcı hale getirilememişti. Bu sezon Premier Lig’de Southampton formasıyla 22 maça çıkan Onuachu, 911 dakika sahada kaldı ve 4 gol ile 1 asist üretti.