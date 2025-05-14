Trabzonspor, Şampiyonluğu Kaybetmek Zorundaydı

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 yenilerek şampiyonluğu kaybetti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hem maçla ilgili hem de gelecek sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekke, Galatasaray’a yönelik olarak “Galatasaray’ı tebrik ederim. Buraya gelen taraftarımızı sevindiremedik.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GELECEK SEZON İÇİN HEDEFİMİZ

Tekke, maç sırasında yaşanan pozisyonlara da dikkat çekerek, “Üç stoper değiştirmek zorunda kaldık. 10 gündür üzerinde çalıştığımız adam paylaşımında hata yaptık. Top bizdeyken üçüncü bölgede biraz daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarıda yüzde yüz faul olarak gördüğümüz bir pozisyonda VAR’a gidilmeden karar verildi.” ifadelerini kullandı. Takımının performansı ile ilgili olarak, “Bütün oyuncularım için söyleyemem ama biraz daha iyi olmamız lazımdı. Beklediğimizin altında oynadık.” dedi.

ÜZÜNTÜNÜN GÜÇLENDİREN YETİSİ

Tekke, yaşanan üzüntülerle ilgili de, “Hayatın içerisinde üzülmek ve ağlamak bunlar insanı güçlendiren şeyler. Bugün burada kupayı almamız gerekiyordu.” açıklamasında bulundu. Gelecek sezon için güçlü kadrolara karşı eşit ve denk oynamak adına hamleler yapmaları gerektiğini vurgulayan Tekke, “Seneye çok daha iyi olacak.” diyerek ümit verdi. Avrupa kupalarına katılma hedefinin önemine de değinen teknik direktör, “Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız. Avrupa kupaları için çok ihtiyacımız vardı, sıfırdan başlamak zorundayız, bunu da yapabilecek güçteyiz.” şeklinde konuştu.