Trabzonspor, Shakhtar’dan Zubkov’u Transfer Etti

TRABZONSPOR OLEKSANDR ZUBKOV İLE ANLAŞTI

Trabzonspor, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk kulübünden transfer ettiği Oleksandr Zubkov ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bilhassa, Zubkov transferiyle birlikte kadrosuna yeni bir oyuncu katmış oldu. Karadeniz ekibi, Zubkov’un fesh bedeli olarak Ukrayna kulübüne 6 milyon Euro ödeyecek. Bu ödeme, 6 taksit halinde gerçekleştirilecek. Trabzonspor, 2024-2025 sezonuyla ilgili olarak 725 bin Euro, sonraki sezonlar için ise 1 milyon 450 bin Euro ödemeyi planlıyor.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Oleksandr Zubkov için Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir imza töreni düzenledi. İmza töreninde söz alan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, “Ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Scout ekibimizin olumlu raporu ve hocamızın onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzalıyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov’un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor’da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam” şeklinde açıklamalar yaptı.

Zubkov, Trabzonspor’un bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum; en iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi. Oleksandr Zubkov, 22 numaralı formayı giyecek.