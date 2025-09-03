Trabzonspor Taraftarı Uğurcan İsminden Vazgeçti

TARAFTAR BİR MAHKEME BAŞVURUSU YAPTI

Trabzonsporlu bir taraftar, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından, çocuğuna verdiği “Uğurcan” adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Trabzonspor’un altyapısında yetişip uzun süre takım kaptanlığı yapan Uğurcan Çakır’ın bu transfere olan tepkiler, bordo-mavili taraftarları derinden etkiledi.

Sözcü’nün aktardığına göre, bir Trabzonspor taraftarı, oğluna verdiği “Uğurcan” ismini değiştirmek için yasal işlem başlattı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzon’da çekilen bir video hızla gündeme oturdu. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini gösterdiği açık bir şekilde görüldü.

TAKIM YÖNETİMİNE TEPKİLER YAĞDI

Birçok Trabzonspor taraftarı, kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır hakkında da sert eleştirilerde bulunuldu. Bu durum, taraftarların yaşadığı derin hayal kırıklığını ve takım içindeki duygusal fırtınayı gözler önüne serdi.