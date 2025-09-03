Trabzonspor Taraftarından Uğurcan’a Tepki!

UĞURCAN ADINI DEĞİŞTİRME KARARI

Trabzonsporlu bir taraftar, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından, oğluna verdiği “Uğurcan” adını değiştirmek amacıyla mahkemeye başvurdu. Uzun yıllar Trabzonspor’un altyapısında yetişip kaptanlık yapan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a geçişi, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

TRABZON’DA TEPKİLER YÜKSELİYOR

Sözcü’nün bildirdiğine göre, Trabzonspor taraftarı olan bir kişi, çocuğunun isminin değiştirilmesi için yasal işlemlere başlamış durumda. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının ardından Trabzon’da yayımlanan bir video sosyal medyada ciddi yankı buldu. Yayınlanan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağında bulunan Uğurcan Çakır fotoğrafına tepkilerini göstererek tekmeledikleri gözlemlendi.

TARAFTARLARIN TEPKİLERİ VE ÇAĞRILARI

Birçok Trabzonsporlu taraftar, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır hakkında da sert eleştirilerde bulunarak tepkilerini dile getiriyor. Bu durum, Trabzonspor camiasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.