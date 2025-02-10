Trabzonspor Tek Golle Eyüpspor’u Yendi

MAÇIN HEYECANI SÜRÜYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun coşkusu devam ediyor. Ligin 23. hafta karşılaşmasında Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Arda Turan’ın teknik direktörlüğündeki Eyüpspor, hakem Mehmet Türkmen’in yönetiminde Akyazı Stadyumu’nda bir araya geldi. Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu tek golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor’un galibiyetini getiren tek gol, 59. dakikada John Lundstram’dan geldi. Eyüpspor’da ise Mame Thiam, maçın 7. dakikasında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve bu, Eyüpspor’un şansını etkileyen bir an oldu.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet serisini sona erdirerek 39 puanda kaldı. Trabzonspor ise iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkartarak 29 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor’u ağırlayacak.