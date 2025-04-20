Trabzonspor, Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yapıyor.

Taktik ve Oyun Çalışmaları

Diğer futbolcular ise dinamik ısınmaların ardından dar alanda oyun ve taktik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bordo-mavililer, Göztepe maçı için Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.