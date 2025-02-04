Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor İle Karşılaşacak

TRABZONSPOR İSKENDERUNSPOR İLE CARŞIYOR
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci maçında Çarşamba günü deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı’nda gerçekleşecek mücadele saat 13.00’te başlayacak.
BORDO-MAVİLİLER LİDERLİĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Grupta ilk mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık skorla kazanan bordo-mavililer, liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzonspor, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak grup liderliğini devam ettirmek için sahaya çıkacak.