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Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor İle Karşılaşacak

trabzonspor-turkiye-kupasi-nda-iskenderunspor-ile-karsilasacak

TRABZONSPOR İSKENDERUNSPOR İLE CARŞIYOR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci maçında Çarşamba günü deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı’nda gerçekleşecek mücadele saat 13.00’te başlayacak.

BORDO-MAVİLİLER LİDERLİĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Grupta ilk mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0’lık skorla kazanan bordo-mavililer, liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzonspor, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak grup liderliğini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

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