Trabzonspor, Üç Büyükler Karşısında Kazanmak İstiyor

TRABZONSPOR İSTANBUL’UN BÜYÜKLERİNE KARŞI GALİBİYET ARIYOR

Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 680 gün sonra İstanbul’un 3 büyüklerine karşı galip gelmeye çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı tüm zamanlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek alan Trabzonspor, rakiplerine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavili takım, son 9 lig maçındaki performansında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle dikkat çekti. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanan Trabzonspor, 2023-24 sezonunun 11. haftasında, İstanbul’da sarı-lacivertlileri yine 3-2 yenmeyi başardı. Ancak daha sonra Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı zafer elde edilemedi.

SON 9 KARŞILAŞMADAN AYRINTILAR

Fenerbahçe’yle yapılacak maçın ardından Trabzonspor, 2023-24 sezonunda Galatasaray’a 5-1, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 ve kendi sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’ye evinde 3-2, İstanbul’da ise Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye 4-1 ve kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.

KUPADA DA BAŞARISIZLIKLAR YAŞANDI

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı ligde 9 maçtır galip gelemiyor. Bu süreç içerisinde Türkiye Kupası finallerinden de 2 tanesini kaybetti. Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2, geçen sezon Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendiremedi. Trabzonspor, son 11 karşılaşmasında bu rakiplerine karşı 10 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.