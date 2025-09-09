Spor

Trabzonspor, Üç Büyükler Karşısında Kazanmak İstiyor

TRABZONSPOR İSTANBUL’UN BÜYÜKLERİNE KARŞI GALİBİYET ARIYOR

Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 680 gün sonra İstanbul’un 3 büyüklerine karşı galip gelmeye çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı tüm zamanlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek alan Trabzonspor, rakiplerine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavili takım, son 9 lig maçındaki performansında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle dikkat çekti. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanan Trabzonspor, 2023-24 sezonunun 11. haftasında, İstanbul’da sarı-lacivertlileri yine 3-2 yenmeyi başardı. Ancak daha sonra Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı zafer elde edilemedi.

SON 9 KARŞILAŞMADAN AYRINTILAR

Fenerbahçe’yle yapılacak maçın ardından Trabzonspor, 2023-24 sezonunda Galatasaray’a 5-1, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 ve kendi sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’ye evinde 3-2, İstanbul’da ise Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye 4-1 ve kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.

KUPADA DA BAŞARISIZLIKLAR YAŞANDI

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı ligde 9 maçtır galip gelemiyor. Bu süreç içerisinde Türkiye Kupası finallerinden de 2 tanesini kaybetti. Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2, geçen sezon Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendiremedi. Trabzonspor, son 11 karşılaşmasında bu rakiplerine karşı 10 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

