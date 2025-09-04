Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ı transfer etti

MAHMUT ÖREN’DEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu belirtiyor. Ören, Uğurcan Çakır’ın transferine yönelik yazılı bir açıklama yaparak, bu adımın önemine dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR

Ören, “Uğurcan Çakır’ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır” ifadesini kullanarak, “Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor’umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır’a camiamız adına teşekkür ediyoruz” dedi. Uğurcan Çakır’ın Türkiye futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olmasının, kulübü ekonomik açıdan güçlendirdiği ve sürdürülebilirlik hedefleri için önemli bir kazanım sağladığını vurguladı. Ayrıca, başkan Ertuğrul Doğan ve tüm yönetim kurulunu bu tarihi satış başarısından dolayı kutladı.

GELECEK VE MENFAATLER ÜST DÜZEYDE

Açıklamalarında bordo-mavili taraftarlara da hitap eden Ören, “Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor’umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir” dedi. Gelecek süreçte takım için fayda sağlayacak transferler yapmayı ve altyapıdan yeni yetenekler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ören, Trabzonspor’u hem sportif hem de mali açıdan daha güçlü kılmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade ederek, tüm taraftarları kulübün çıkarlarının korunması için birlik olmaya davet etti.