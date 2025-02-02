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Spor

Trabzonspor, Umut Bozok İle Yollarını Ayırdı

trabzonspor-umut-bozok-ile-yollarini-ayirdi

YOLLARINI AYIRDI

Trabzonspor Kulübü, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı bir karar alarak yollarını ayırdığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’a ilettiği açıklamada, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Aynı açıklamada, Umut Bozok’a sözleşmenin feshi nedeniyle herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi. Bu durum, kulüp ve futbolcu arasındaki anlaşmanın kesin bir şekilde sona erdiğini ortaya koyuyor.

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