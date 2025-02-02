Trabzonspor’un Deplasman Sorunları Devam Ediyor

SON DEPLASMAN BAŞARISIZLIĞI

Bordo-mavililer, rakip sahada son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Rams Başakşehir karşısında 1-0’lık skorla elde etti. Ancak, 18 Mayıs 2024’ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Bu süreçte yaşanan Kayserispor beraberliği, Trabzonspor’un deplasmandaki galibiyet hasretini 260 güne çıkardı.

İÇ SAHADA BAŞARI, DIŞ SAHADA ZORLUK

Takım, iç sahada önemli galibiyetler elde ederken dış sahada yaşadığı başarısızlıklar dikkat çekiyor. Deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, bu durumun üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.