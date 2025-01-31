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Spor

Trabzonspor’un Kayserispor Deplasmanında Yenilmezlik Serisi

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TRABZONSPOR’UN KAYSERİDEKİ BAŞARISI

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Cumartesi günü Bellona Kayserispor’a konuk olacak Trabzonspor, rakibiyle oynadığı deplasman maçlarında büyük bir başarı gösteriyor. Bordo-mavililer, son on sezondur Bellona Kayserispor karşısında deplasmanda yenilgi almıyor.

DÜZENLİ PERFORMANS

Trabzonspor, Bellona Kayserispor ile bugüne kadar gerçekleştirdiği 27 dış saha maçında 14 kez galip gelmeyi başardı. Ayrıca, 7 maçta berabere kalarak yalnızca 6 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1’lik skorla aldı. Ardından geçen 10 sezonda ise başarılı bir performans sergileyerek 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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