“Trabzonspor’un Moral Bozukluğu ve Hakem Tepkisi”

MORAL BOZUKLUĞU VE TEPKİLER

Süper Lig’in 11’inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe’ye yenilen Trabzonspor’da keyifler kaçtı. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından, sahasında galip gelerek moral bulmayı hedefleyen bordo-mavililer, üst üste aldıkları iki kayıpla zirve yarışında iyice geriye düştü. Maç sonunda, Trabzonspor camiasında hem oyuncuların hem de taraftarların moralleri bozuldu ve karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor.

TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan maçın ardından yine kazandı ve Süper Lig’de 2016 yılından bu yana Trabzonspor’un sahasında üst üste iki galibiyet alan ilk takım oldu. Dün oynanan maç, 3-2 Fenerbahçe’nin lehine sonuçlandı. Bu karşılaşma sonunda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 Süper Lig maçında, toplam 45 gol atıldı ve bu maçların 13’ünde her iki takım da gol buldu. Trabzonspor, bu maçlarda 23 gol atarken, Fenerbahçe ise 22 gole ulaştı.

Süper Lig’in 11’inci haftasının ardından bordo-mavili takım, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 16’ya çıkmasına engel olamadı. Trabzonspor, 12 puanla ligde 11’inci sırada kendine yer buldu. Bu sonuç, takım için gereken bir konu olarak değerlendirilirken, gelecekteki mücadeleler için gereken planlamaların yapılması önem taşıyor.