Spor

Trabzonspor, Wagner Pina İle Anlaştı

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TRABZONSPOR, WAGNER PINA İLE ANLAŞTI

Trabzonspor, Portekiz kulübü Estoril’in sağ beki Wagner Pina ile anlaştığını açıkladı. Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina’yla sözleşme imzalamak için mutabık kaldı. Pina, bu gece resmi imzayı atmak üzere Trabzon’a gelecek.

RESMİ İMZA İÇİN GELİYOR

Trabzonspor’un transfer hamlesi dikkat çekiyor. Genç oyuncu Pina, kulübün savunma hattına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Trabzon’a ulaşacak olan futbolcu, resmi sözleşmeyi imzalayarak takımının bir parçası olacak.

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