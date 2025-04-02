Trabzonspor Yarı Finalde: Bodrum FK’yı 3-2 Geçti

MAÇIN HIZLI BAŞLANGICI

Maç, etkileyici bir girişle büyük bir heyecan yarattı. Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Visca’nın şutunda kaleciden dönen topu Banza, ağlara gönderdi. Fakat Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi. Konuk takım, 20. dakikada Enis Bardhi’nin golüyle 2-1’lik üstünlüğü elde ederken, sadece iki dakika sonra Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor’a 2-2’lik eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA SESSİZLİK

İkinci yarıda her iki ekip de gol için yoğun bir çaba harcasa da neticeye ulaşamadı. 50. dakikada Bodrum FK’dan Ali Aytemur’un şutu direkten dönerken, kaleci Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi. 64. dakikada ise Trabzonspor’da Edin Visca’nın şutu direkte patladı. Maçın son bölümü ise sarı ve kırmızı kartlarla hareketli geçti: 79. dakikada Bodrum FK’dan Fredy, 89. dakikada Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 10’ar kişi bıraktı. 90 dakika 2-2’lik eşitlikle tamamlanınca mücadele uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA TRABZONSPORUN GÜCÜ

Uzatmaların ilk bölümünde Trabzonspor, 98. dakikada Oleksandr Zubkov’un golüyle 3-2 öne geçti. Fakat 108. dakikada Batista Mendy, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek bordo-mavilileri 9 kişi bıraktı. Buna rağmen, ikinci uzatma devresinde Trabzonspor skoru korumayı başardı ve maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

BOŞ TRİBÜNLER VE SAVIC’İN DÖNÜŞÜ

Trabzonspor’da, Konyaspor maçında sakatlanan Karadağlı stoper Savic, 3 maçlık bir aradan sonra kadroya geri döndü. Fakat teknik direktör Fatih Tekke, oyuncuyu tam olarak hazır görmediği için yedek kulübesinde tuttu. Öte yandan, tribünlerde göze çarpan bir boşluk vardı. Bir gün önce 19 Yaş Altı Takımı’nın Inter ile oynadığı maçta dolu olan tribünler, bu kez kupa mücadelesine aynı ilgiyi göstermedi.

VOLKAN KONAK’A SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde her iki takımın oyuncuları, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ı unutmaması gerektiğini hatırlatarak sahaya “Seni Unutmayacağız Volkan Konak” yazılı pankartla çıkmayı tercih etti. Oyuncular, sanatçıya saygı duruşunda bulundu.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz