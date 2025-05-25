Trafik Cezaları İnanılmaz Yükseldi

EMNİYET KEMERİ CEZALARI YÜKSELİYOR

Emniyet kemeri takmayan sürücüler için ceza miktarı 993 TL’den 2.500 TL’ye çıkarıldı. Artık bu kuralı ihmal etmenin maliyeti oldukça artmış durumda.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI CEZALARI ARTIK DAHA YÜKSEK

Alkollü araç kullanımı ile ilgili cezalar, ilk durumda 25.000 TL’den başlarken, tekrarı halinde bu miktar 125.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Alkollü halde direksiyon başında bulunanlar için çok ciddi yaptırımlar söz konusu.

Polis veya trafik ekiplerinin “Dur” ikazına uymayan sürücülere 200.000 TL para cezası uygulanacak. Bu uyarıyı göz ardı edenler için oldukça ağır bir yaptırım geliyor.

RADAR TESPİT CİHAZI KULLANIMINA REKOR CEZA

Araçlarında radar tespit cihazı bulunduran sürücüler, 370.000 TL ceza ile karşılaşacak. Bu uygulama ile ilgili yaptırımlar oldukça sertleşiyor.