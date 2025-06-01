Trafik Denetimi: 567 Bin Sürücü İşlem!

Ekipler, trafikte vatandaşların güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek, gerekli işlemler uygulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, son olarak Ankara’da 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin ayrıntılarını aktardı.

EGZOZ KULLANIMI UYARISI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ‘abarth egzoz’ kullanımı ile ilgili 26 bin araca işlem yapıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce ‘abarth egzoz’ kullanımı ile ilgili toplam 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.” Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre, çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu ifade etti. Bu kurala uymayan sürücülere idari cezalar uygulanmakta ve araçlar mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men ediliyor. “Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım.”

TOPLAM DENETİM SAYISI

Yerlikaya, denetimlerde toplam 567 bin 397 araca işlem yapıldığını belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Trafik denetimleri, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi.” Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldığına dikkat çekti. Hız ihlali yapan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere, diğer işlemlerle birlikte toplam 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”