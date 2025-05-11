Trafik Denetimleriyle 498 BİN 666 İşlem Yapıldı

ÜLKE GENELİNDE TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Trafikte yapılan denetimler, ülke genelinde kararlılıkla sürüyor. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücüleri belirliyor ve gerekli işlemler yapıyor. “LÜTFEN TRAFİK IŞIKLARINA UYALIM” çağrısı yapılıyor. Denetimler, yurdun dört bir yanında 7/24 devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden son uygulama detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, “2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; trafik ışık ihlali ile ilgili, 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldı. 2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.” ifadelerini kullandı.

TRAFİK DENETİM SONUÇLARI

1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, “Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam, 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldı.” şeklinde bilgi verdi. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” ifadesini ekledi.