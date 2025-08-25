Ekonomi

Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor

YENİ TRAFİK SİGORTASI GENELGESİ

Türkiye’de birçok araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Bu genelge çerçevesinde yeni araç alacaklar, araç satacaklar ve trafik sigortasını yenileyecekler için çeşitli değişiklikler yapıldı.

ARAÇ ALANLARA YENİ DÜZENLEME

Artık aracını satmadan yeni bir araç alacak sürücüler trafik sigortasına 4’üncü basamaktan başlamıyor. Daha önce iyi bir hasar geçmişi olan sürücüler, yeni araç aldıklarında kazalı sürücü olarak 4’üncü basamağa düşmekte ve bu durumda cezalandırılmakta idi. Yeni düzenlemeyle birlikte, yeni alınan aracın sigortası mevcut hasarsızlık basamağı üzerinden gerçekleştirilecek. Örneğin, 8’inci basamakta olan bir sürücü yeni bir araç aldığında, sigorta işlemi 4’üncü basamakla değil, 8’inci basamaktan başlayacak. Ancak 1’inci basamakta yer alan yüksek riskli sürücüler, yeni araçları için 4’üncü basamak değil 1’inci basamaktan trafik sigortası yaptıracak. Mevcut aracını satarak yeni bir araç alacak sürücüler için değişiklik bulunmuyor; hangi basamaktalarsa oradan devam edecekler.

POLİÇE YENİLEYENLER İÇİN KURALLAR DEĞİŞİYOR

Trafik sigorta poliçesini erken yenileyenler için de önemli bir değişiklik geldi. Poliçesini zamanından önce yenileyen sürücüler yeni poliçelerinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kazaya karıştıklarında, mevcut uygulama devam ediyordu, ancak yeni düzenlemeyle birlikte, erken yenileyen ve kaza yapan sürücüler, takip eden poliçe yenileme döneminde bir basamak geriye düşecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Yeni düzenleme, hasarsız sürücülerin haklarını korumaya yönelikken, hasarlı sürücülerin haklarının kısıtlanmasını da sağlamış oldu. Yapılan bu değişikliklerin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren hayata geçecek.

