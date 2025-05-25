Trafikte Bıçaklı Kavga, Sürücü Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 24 Mayıs’ta saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde’de meydana geldi.

TARTIŞMANIN BAŞLANGICI

Edinilen bilgilere göre; trafikte ilerleyen 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförünün üzerine yürüdü.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE

Bu esnada, aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, bıçaklı saldırganı durdurmak adına yangın tüpünün tetiğine bastı. Üstüne doğru gelen kimyasal madde ile şaşkına dönen otomobil sürücüsü, hemen aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

OLAYIN KAYDEDİLMESİ

Yaşananlar, başka bir aracın iç kamerasına anbean yansıdı.