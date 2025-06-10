Trafikte Devrim: Yeşil Fren Lambası Geliyor!

YEŞİL FRENLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKISI

Trafik kazaları, dünya genelinde önemli can kaybı nedenleri arasında yer alırken, yeni bir araştırma umut veriyor. Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yaptığı çalışma, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Peki, bu yenilik tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte detaylar…

YEŞİL FRENLER: YENİ BİR ÇÖZÜM

Geleneksel fren lambaları sadece araçların arkasında yer alıyor ve diğer sürücülere fren sinyali gönderiyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların önüne eklenmesi planlanan yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde önemli bir değişim sağlayabileceğini ifade ediyor. Kavşaklarda ve yan trafikle etkileşimde, sürücülerin karşıdan gelen aracın durumunu net bir şekilde anlaması sıkıntı yaratabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek belirsizliği ortadan kaldırıyor. Çalışmalarda, 200’den fazla kazanın analizi yapıldı ve bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 hızlandırdığı ile ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit edildi.

YEŞİL RENGİN SEÇİMİ

Araştırmacılar, farklı renk seçeneklerini denese de yeşil renk konusunda fikir birliğine vardı. Başlangıçta kırmızı düşünülse de testlerde yeşil rengin daha doğal ve kolay algılandığı görülüyor. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını veriyor. Böylece kafa karışıklığının önüne geçiliyor. Sözcü’nün haberine göre, yeşil ışık sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Yeşil fren lambası sistemi şu anda test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar, bu yeniliğe büyük bir ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede, hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak kabul edebileceği öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine olan katkısı nedeniyle 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği konuşuluyor.