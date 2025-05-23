Trafikte Güvenlik Artırımı İçin Düzenleme

AK PARTİ’DEN YENİ TRAFİK CEZA TEKLİFİ

AK Parti, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuyor. Teklif, kırmızı ışıkta geçme, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask takmama gibi trafik ihlalleri için ağırlaştırılmış cezaları içeriyor. Meclise sunulan bu teklif, cezaların caydırıcılığını artırmaya yöneliyor, ehliyet iptali ve trafikten men yaptırımları genişletiliyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE CAYDIRICI YAPTIRIMLAR

Yeni düzenleme ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 108 liradan 5 bin liraya yükselebiliyor. Aynı ihlali altı kez tekrarlayan sürücülerin ehliyeti iptal ediliyor. “Bir yıl içinde üç kez ihlal edenlerin belgeleri 30 gün, dört kez 60 gün, beş kez 90 gün geri alınacak. Altıncı kez ihlalde belge iptal edilecek.”

Seyir hâlinde cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlal için 5 bin TL, ikinci ihlal için 10 bin TL, üç ve üzeri ihlal için de her seferde 20 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca, ceza alanların ehliyetine 30 gün süreyle el konulacak.

Emniyet kemeri veya kask takmayan sürücülere 2.500 TL başlayan para cezaları verilecek. Üç ihlal sonrası ehliyete el konulması söz konusu olacak.

Plaka tahrifatı yapan sürücülere 140 bin TL ceza uygulanacak. Aynı ihlali bir yılda iki kez yapanlara ise 280 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men cezası verilecek. Plakasız araç kullanan sürücülere de 46 bin TL ceza kesileceği vurgulanıyor.

Drift yapan sürücüler 140 bin TL ceza ile karşılaşacak. Gürültü kirliliğine neden olan araçlar da 30 gün trafikten men edilecek. Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerinden kaçan sürücüler için 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

0.50 promilin üzerinde alkollü olarak yakalanan sürücülere 25 bin TL ceza uygulanacak. Tekrarında 50 bin TL ceza, üç kez ihlalde ise 150 bin TL ceza kesilecek. Uyuşturucu kullanan sürücülerin ehliyetleri iptal ediliyor ve yeniden almak için 5 yıl bekleme, kursa katılma ve psikoteknik rapor zorunluluğu getiriliyor.

Denetim sırasında dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza uygulanacak, ehliyete 60 gün el konulacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, hız sınırı tespitine karşı kullanılan radar uyarı cihazlarının yasaklanmasıyla bu cihazı kullananlara 185 bin TL ceza, ithalatçısına ise 370 bin TL ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak.