Trafikte Yeni Düzenleme: Hatalı Sürücüye Cezalar Artıyor!

AK PARTİ, TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ TEKLİF SUNDU

AK Parti, trafikte güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Bu teklifte, kırmızı ışıkta geçme, cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask takmama gibi ihlallere yönelik ağır cezalar öngörülüyor. Ayrıca, teklifin içeriğinde cezaların caydırıcı etkisinin artırılması, ehliyet iptali ve trafikten men gibi yaptırımların genişletilmesi de yer alıyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemeyle birlikte kırmızı ışıkta geçme cezası 108 liradan 5 bin liraya çıkarılıyor. Bu ihlali altı kez tekrarlayan sürücülerin ehliyeti iptal ediliyor. Teklifte, “Bir yıl içinde üç kez ihlal edenlerin belgeleri 30 gün, dört kez 60 gün, beş kez 90 gün geri alınacak. Altıncı kez ihlalde belge iptal edilecek” ifadesine yer veriliyor.

CEP TELEFONU KULLANANA KATMERLİ CEZA

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik cezalar da ağırlaşıyor. İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci kez 10 bin TL, üç ve üzeri ihlallerde ise her sefer için 20 bin TL ceza ve 30 günlük ehliyete el koyma cezası uygulanacak.

Emniyet kemeri takmayan ya da kask kullanmayan sürücüler, 2.500 TL’den başlayan para cezaları ile karşılaşacak. Üç ihlal sonrası ehliyete el koyulması öngörülüyor.

SAHTE VE PLAKASIZ ARAÇLARA AĞIR CEZALAR

Plaka tahrifatı yapan sürücülere 140 bin TL ceza uygulanacak. Aynı ihlali bir yılda iki kez yapanlara 280 bin TL ve 60 gün trafikten men cezası verilecek. Plakasız araç kullananlar ise 46 bin TL ceza ile karşılaşacak.

DRİFT VE GÜRÜLTÜYU ARTIRMAYANA CEBİNİ DOLDURACAK CEZA

Drift yapan sürücülere 140 bin TL, aşırı gürültü yapan araçlara ise 30 gün trafikten men cezası getirilecek. Abartılı egzoz kullananlar 16 bin TL ceza ödeyecek.

KAZADAN KAÇANA HAPİS KARTI

Ölümlü ya da yaralanmalı kazaların ardından olay yerini terk eden sürücülere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDESİ İHLALİNE YOĞUN CEZALAR

0.50 promilin üzerinde alkollü yakalanan sürücülere 25 bin TL, tekrarında 50 bin TL ve üç kez ihlalde 150 bin TL ceza uygulanacak. Uyuşturucu kullananların ehliyeti iptal edilecek ve yeniden alabilmeleri için 5 yıl bekleme süresi, kursa katılma ve psikoteknik rapor zorunluluğu getirilecek.

DUR İHTARINA UYMAYANA YÜKSEK CEZALAR

Denetim sırasında dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma cezası ve aracın 60 gün boyunca trafikten men edilmesi yaptırımı uygulanacak.

RADAR TESPİT CİHAZINA YÜKSEK CEZA

Hız sınırını tespit eden radar uyarı cihazları yasaklanacak. Bu cihazları kullananlara 185 bin TL, ithalatçısına 370 bin TL ceza verilecek ve cihazlara el konulacak.