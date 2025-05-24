Trakonya Balığı Dikenleri Tehlikeli

AKDENİZ’DE TRAKONYA BALIKLARININ YAYILIMI

Akdeniz’de balon ve aslan balıklarının popülasyonunun artmasıyla birlikte su sıcaklığının yükselmesi trakonya balığının kıyıya yakın alanlarda avlanmasına neden oluyor. Akdeniz’in tehlikeli türleri arasında yer alan trakonya, dört farklı cinsle bulunuyor ve balık avlamak için kendini kuma gömüyor. En tehlikeli türü ‘varsam’ olan trakonya balığı, zehirli dikenlerinin bulunduğu sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak avını bekliyor. Yüzmeye girenler farkında olmadan balığın üzerine basmaları durumunda sırt dikenlerindeki zehir ile karşılaşabiliyor.

TEHLİKELİ ZEHİRLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde ‘varsam’ olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor” şeklinde önemli bir uyarıda bulundu.

HIZLI MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Gökoğlu, bu türle temas edilmesi durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, “Böyle durumda yapılacak ilk şey, sıcak su uygulamasıdır. Bölgenin 40-45 dakika boyunca 50 derece kadar sıcaklıktaki suda tutulması gerekiyor. Uzun süre tutulup, zehir protein olduğu için denatüre olması gerekiyor. Tür çok küçük olduğu için gözükmüyor. Balıkçıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu tür, kıyılara kadar da gelebiliyor ve kendisini kuma gömüyor. Plajlarda, özellikle kumluk bölgelerde, plaj ayakkabılarıyla girerek kendinizi kısmen koruyabilirsiniz” diye ekledi.