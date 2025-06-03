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Traktör Devrildi, Çift Hayatını Kaybetti

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KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ÇİFT

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (75) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erence köyü yakınlarındaki ormanda gerçekleşti.

KÖYLÜLERİN ARAMASI SONRASI BULUNDULAR

Alınan bilgilere göre, odun toplamak için plakası bilinmeyen bir traktörle ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çiftinden haber alamayan köylüler, durumu değerlendirmek amacıyla bölgeye yöneldi. Kayın Deresi mevkisine ulaşan köylüler, devrilmiş traktörü buldu ve çiftin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından çiftin cenazeleri, Suşehri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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