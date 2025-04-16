Traktör Düşen Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Yenice ilçesine bağlı Tırköy Çitdere mevkisinde meydana geliyor. Orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. isimli şahsın kullandığı 18 AAT 509 plakalı traktörün ön tarafına oturmuş.

OLAYIN SEYRİ

Traktör hareket halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybediyor ve oturduğu yerden düşerek traktörün altında kalıyor. Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk ediliyor.

SAĞLIK EKİPLERİNE YANSIMALAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk’un yaşamını yitirdiği belirleniyor. Traktör sürücüsü Ş.E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülüyor. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış durumda.