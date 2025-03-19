Traktör Kazasında Babasının Kaderini Paylaştı

OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’in Nizip ilçesi Karkamış yolunda tarladan dönen 43 yaşındaki Mustafa Fırat, traktör üzerinde kalp krizi geçiriyor. Kriz geçiren Fırat, devrilen traktörün altında kalarak feci bir şekilde hayatını kaybediyor. Fırat’ın cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılıyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BABASININ TRAKTÖR KAZASI

Mustafa Fırat’ın traktör altında kalarak hayatını kaybetmesi, aynı zamanda onun babası Ahmet Fırat’ın da 16 sene önce bir traktör kazasında yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum, ailenin trajik geçmişine dikkat çekiyor.