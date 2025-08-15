Traktörüyle Vurulup Öldürüldü

BİR TARTIŞMA SONUCU SİLAHLI SALDIRI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kuzeni A.B. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Seyfi Baylar, traktörüne bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda tüfekle vurulan Baylar yaşamını yitirirken, kuzeni A.B. tutuklandı.

EVE DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki Seyfi Baylar, önceden husumet yaşadığı amcasının 52 yaşındaki oğlu A.B.’nin bağ evine gitti. Burada taraflar arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Baylar, evine dönmek üzere traktörüne bindiği sırada A.B., kuzenine tüfekle ateş açtı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyfi Baylar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesi sonrasında, Baylar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçtığı belirlenen A.B., Narlıca Mahallesi’ndeki saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.