Gündem

Traktörüyle Vurulup Öldürüldü

traktoruyle-vurulup-olduruldu

BİR TARTIŞMA SONUCU SİLAHLI SALDIRI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kuzeni A.B. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Seyfi Baylar, traktörüne bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda tüfekle vurulan Baylar yaşamını yitirirken, kuzeni A.B. tutuklandı.

EVE DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki Seyfi Baylar, önceden husumet yaşadığı amcasının 52 yaşındaki oğlu A.B.’nin bağ evine gitti. Burada taraflar arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Baylar, evine dönmek üzere traktörüne bindiği sırada A.B., kuzenine tüfekle ateş açtı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyfi Baylar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesi sonrasında, Baylar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçtığı belirlenen A.B., Narlıca Mahallesi’ndeki saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Putin, Gazetecinin Sivil Katliam Sorusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden önce sivil katliamları konusundaki bir soruya yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Eyüpspor Yeni Kalecisini Duyurdu

Eyüpspor, Bahia'nın kalecisi Marcos Felipe'yi 1 yıl boyunca satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.