Trakya’ya Yağmur Geliyor, Hazır Olun

YAĞMUR TRAKYA’YA GELİYOR

Aşırı sıcak hava koşulları altında kurak günler geçiren Trakya bölgesine yağmur müjdeleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Trakya ve Doğu Akdeniz kıyılarında, Çankırı, Samsun ile Ordu çevrelerinde ve Bolu’nun güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İSTANBUL’DA SAĞANAK İÇİN SAAT BİLGİSİ

Meteorolojinin son tahminlerine göre, İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Megakentteki bu sağanak geçişlerinin çarşamba sabahının ilk ışıklarına kadar etkili olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerinden, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında İstanbul’da yağmur beklediğini açıkladı.

