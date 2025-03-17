Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Tamamlandı

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın kapanış günü, Sipay Bodrum FK deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe ise evinde ağırladığı ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor’u 3-2’lik skorla yenmeyi başardı. Fenerbahçe-Reeder Samsunspor karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği Onvo Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek ligin 28. haftasını yenilgisiz lider tamamladı. Galatasaray, 71 puanla liderliğini sürdürürken, bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe 62 puanla zirve takibini devam ettirdi. Ayrıca, Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

PUAN DURUMU

Ligin 28. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Galatasaray – 71

2. Fenerbahçe – 62

3. Reeder Samsunspor – 51

4. Beşiktaş – 44

5. ikas Eyüpspor – 44

6. Gaziantep FK – 38

7. Göztepe – 37

8. RAMS Başakşehir – 36

9. Trabzonspor – 35

10. Kasımpaşa – 35

11. Çaykur Rizespor – 33

12. Onvo Antalyaspor – 33

13. TÜMOSAN Konyaspor – 31

14. Corendon Alanyaspor – 31

15. Sipay Bodrum FK – 30

29. HAFTA MAÇLARI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maç programı şu şekildedir:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor – Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor – Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor – Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK – Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor – Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor – Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor – Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş – Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor – RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)