Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe Zaferi

MAÇ SONUCUNUN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Şiddetli bir rekabete sahne olan bu maçın kazananı 3-2’lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe’nin galibiyetini elde etmesini sağlayan goller; 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12. dakikada Sofyan Amrabat’tan geldi.

PENALTILAR VE KIRMIZI KART

Trabzonspor, maçta 59. ve 67. dakikalarda Simon Banza’nın kullandığı iki penaltı ile skor buldu. Maçta dikkat çeken bir diğer unsur ise hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları oldu. 2 penaltının atıldığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı bu mücadele, sosyal medya üzerinde de geniş yankı uyandırdı.