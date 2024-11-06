Trenle Gittiği Şehirlerde Dilencilik Yapan Yakalandı

DİLENCİLİK YAPARKEN YAKALANDI

İstanbul’dan trenle hareket ederek gittiği şehirlerde dilencilik yapan Himmet M. (37), Konya’da yakalandı. Üzerinden bir miktar avro, dolar ve 13 bin 600 TL çıkan Himmet M. hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi. Toplanan paralara el konulurken, Himmet M.’ye 977 lira ceza kesildi.

ZABITA EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, bir kişinin Konya Garı çevresinde dilencilik yaptığını öğrenmesi üzerine ihbar aldı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde adrese giden zabıta ekipleri, Himmet M.’yi dilencilik yaparken tespit etti. Yapılan üst aramasında Himmet M.’nin üzerinde bir miktar avro ve dolar ile birlikte 13 bin 600 TL bulundu.

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olan Himmet M.’nin, İstanbul’dan yüksek hızlı trenle seyahat ederek gittiği güzergahlardaki şehirlerde dilencilik yaptığı ve daha önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi. Himmet M., Muhacir Pazarı Zabıta Karakolu’na götürülerek burada paralarına el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği kendisine 977 lira ceza uygulandı.